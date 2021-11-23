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رئيس مجلس النواب ووزير شؤون المجالس النيابية في عزاء أسماء مصطفى

06:56 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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كتب مينا غالي:

بدأ مساء اليوم الثلاثاء، عزاء الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بمسجد الشرطة بأكتوبر، بحضور عدد من الإعلاميين والسياسيين، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة.

وحضر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديم واجب العزاء في وفاة حرم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب.

كما حرص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على تقديم واجب العزاء، إلى الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، في وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية، بعد صراع مع المرض.

كما حضر لتقديم واجب العزاء النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، برفقة زوجته، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنهم أكمل نجاتي، وعمرو درويش، ومحمود بدر.

وأعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع مرض السرطان، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".

وأقيمت عصر أمس جنازة الإعلامية أسماء مصطفى من مسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر بحضور أسرتها وأصدقاءها الذين بكوا عليها أثناء تشييع جثمانها.

أسماء مصطفى أيمن أبو العلا مسجد الشرطة حنفي جبالي علاء الدين فؤاد

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بث مباشر| بدء مراسم عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

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