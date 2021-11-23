الشهر المقبل.. "الإسكان" تطرح 14 قطعة أرض للاستثمار العقاري بالمشاركة مع القطاع الخاص

(مصراوي):

قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح 14 قطعة أرض للاستثمار العقاري بالمشاركة مع القطاع الخاص الشهر القادم، بمساحات تبدأ من 50 فدانا وحتى 500 فدان، ما بين الشيخ زايد وأكتوبر وأكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة ، وذلك في إطار التيسير على المطوريين العقاريين.

وأضاف "عباس"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البحريني الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن المشاركة مع القطاع الخاص تأتي في ظل القيمة المالية المرتفعة للأرضي، مشيرًا إلى أن طرح الفرص الاستثمارية عن طريق البيع يتم شهريا في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعالمين وباقي المدن الجديدة.

وأوضح أن وزارة الإسكان استطاعت من خلال طرح الأراضي بالمدن الجديدة خلال السبع سنوات الماضية، من زيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%، لافتًا إلى أن هناك خطة قومية لإنشاء 37 مدينة جديدة مقسمة إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى 17 مدينة، وتم الانتهاء من 95% منها ،كما تتضمن المرحلة الثانية 14 مدينة تم إنجاز 30%.

ولفت عباس إلى أنه تم إصدار 277 قرارا وزاريا، بالإضافة إلى خفض مدة الإصدار من 3 شهور إلى شهر، تسهيلا على المستثمرين لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية قامت وزارة الإسكان بإزالة المعوقات التي تؤدي لعزوف المستثمرين عن الاستثمارالعقاري، منها الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالتخصيص.