الزراعة في أسبوع.. تعرف على أنشطة جهود مديريات الزراعة والطب البيطري- انفوجرافيك

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٦ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري الجاري.

وأشار الملخص، إلى انتهاء مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة من زراعة ٥ حقول إرشادية بمحصول الشعير، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير، بمركز اطفيح، كذلك أعلنت المديرية إزالة عدد ١٦٥ حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم المرور على الحقل الإرشادي لمحصول بنجر السكر بمحافظة الجيزة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة ضبط 1050 كجم مقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وخلال هذا الأسبوع، اجتمع مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ومديري الإدارات لضبط عمليات صرف الأسمدة الموسم الشتوي، فضلا عن متابعة مستجدات منظومة كارت الفلاح الذكي، كذلك تم عقد ندوة ارشادية حول أهمية نظم الري الحديث.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 16 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك تم المرور على (2325) فدان من مساحات الخضر والفاكهة لمتابعة ذبابة الفاكهة والحشرة القشرية والأمراض الفطرية بالخضر، كما تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

وعُقد بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ورشة عمل لمسؤولي كارت الفلاح، لمتابعة مستجدات المنظومة، كذلك تم تنفيذ يوم حقلى لمحصول بنجر السكر في قرية العراقى بمركز أبو حماد، لنقل التوصيات الزراعية الفنية للمزارعين، كما شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والأسماك بمدن المحافظة، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (183 كجم) لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم تحرير (14) محضر مخالفة وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية قافلة بيطرية علاجية مجانية بناحية المحلاوي بمركز الجمالية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعم صغار المربيين بها.

وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرارها في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم الإزالة الفورية لمساحة 250 مترا بقرية سنفا بمنطقة شمال التحرير، كما شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية حملة على الأسواق والمنشآت العامة ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط مخالفات تقدر بكمية ٢ طن و٥٠٧ كجم، منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ولحوم ذبيح خارج المجازر.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، زراعة أول الحقول الإرشادية لمحصول الشعير بمنطقة الاستصلاح، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم أيضا زراعة ٤ حقول ارشادية بمنطقة قبلي ناصر بمركز الضواحي وزراعة عدد ٢ حقل إرشادي بمنطقة الاستصلاح لمحصول القمح، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بزراعة محصول القمح.

كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنطاق المحافظة، فضلا عن متابعة عمليات صرف الأسمدة، كذلك المرور على كافة الزراعات لمتابعة مدى تأثرها بالتقلبات المناخية، وتمكنت مديرية الطب البيطري، من ضبط 2 طن و 400 كجم من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها الى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وتفقد أيضا هذا الاسبوع مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، زراعات القمح والزراعات الشتوية بمركز أطسا، كما تم عقد ندوة إرشادية حول التكثيف المحصولي للبصل المحمل على القطن، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي النحل والنحالين والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني وذلك لتطوير تربية النحل بالمحافظة، كما أعلنت مديرية الطب البيطري انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين لتحصين الماشية "الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، حيث تستعد الحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد التحصين.

كما تواصل مديرية الزراعة بجنوب سيناء توزيع التقاوي علي مساحة ٨٣ فدان تم زراعتها بالإقماح المجانية صنف ١٧١ والممولة من مركز بحوث الصحراء، كما تم تنفيذ الندوة الإرشادية الثالثة للقمح، كما تم عقد دورة تدريبية للسيدات البدويات على الزراعات المحمية من الزراعة إلى الجني وذلك للمساهمة في تحسين دخولهن، بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد وبالتعاون مع المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، زيارة حقلية لمزرعة مصابة بسوسة النخيل الحمراء، حيث تم فحص النخيل المصاب ومعالجته من الإصابة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجرافيك وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.