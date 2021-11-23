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الأمومة والطفولة: الطفل المصري يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس السيسي

04:32 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الأمومة والطفولة: الطفل المصري يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس السيسي

المركز القومي للأمومة والطفولة

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور سمير أبو رية، ممثل المركز القومي للأمومة والطفولة، إنه يجب علينا جميعًا أن نعمل على دعم حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الطفل المصري يعيش فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي أهمية خاصة بالمواطن المصري وخاصة الطفل.

وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشراكة مع اليونيسيف اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن الدولة ملتزمة وفق الاتفاقيات الدولية بحماية حقوق الطفل ودعمه، وبالفعل صدرت عدة قوانين لمواجهة التحرش والتنمر.

وأشار أبو رية، إلى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، قام بالعديد من المبادرات لمواجهة زواج الأطفال، ونستقبل جميع البلاغات الخاصة بحقوق الطفل وننسق في ذلك مع وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة.

المركز القومي للأمومة والطفولة الرئيس السيسي سمير أبو رية الطفل المصري

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