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كرم جبر يشارك في مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامي" بالسعودية

03:34 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
كرم جبر يشارك في مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامي" بالسعودية

كرم جبر

كتب- مينا غالي:

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الذي يعقد في مدينة جدة السعودية الأربعاء24 نوفمبر الجاري تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون".

ويبحث الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون وعلماء ومفكرون من روسيا ودول العالم الإسلامي عدد من القضايا المشتركة، يأتي في مقدمتها تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتنفيذ العملي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ويأتي الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، وفي إطار مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

جدير بالذكر أن آخر اجتماع لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" عقد في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتستان وذلك تحت شعار "الوئام بين الأديان: تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي".​

كرم جبر مؤتمر روسيا والعالم الإسلامي السعودية مكافحة الإرهاب

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