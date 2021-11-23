وظائف الجيزة.. تعرف على آخر موعد للتقديم (بأجر يومي 150 جنيها)

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، آخر تفاصيل وظائف الهيئة للنظافة والتجميل، المعلنة مؤخرا بشأن حاجتها إلى "عمال كنس" وذلك للعمل لمدة 8 ساعات فقط على مدار اليوم بأجر يومي 150 جنيها.

وقال المصدر لمصراوي، إن عدد المواطنين الذين تقدموا للوظائف المعلنة سابقا، تخطوا حاجز الـ 150 شخصا للعمل في "الكنس" وخلافه، ومن المقرر أن يعملوا فترة طويلة تمتد لعام بأجر يومي 150 جنيها.

وتابع المصدر: أي مواطن سيقدم في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة للعمل في الوظائف المعلنة سابقا سيقبل فورا، لأن الهيئة تحتاج لعدد "1000 عامل كنس".

وأوضح أن باب التقديم ما زال مفتوحا أمام الراغبين في العمل، على أن يغلق نهاية شهر نوفمبر الحالي، على أن يتم إعلان أسماء المقبولين مباشرة والاتصال عليهم للتعاقد واستلام العمل فورا، لافتا إلى أنه سيتم إضافة الأحياء والقرى في أعمال النظافة.

وكانت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، أعلنت حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في "أعمال الكنس" على مدار وردية واحدة بأجر يومي 150 جنيهًا، على أن يكون التعاقد والعمل فورا.

ودعت الهيئة، الراغبين في العمل، ضرورة التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان (بين السرايات الدقي الجيزة)، وذلك بالمستندات اللازمة للتعاقد المتمثلة في "صورة للبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد".

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