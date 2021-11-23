"الهجرة للحوار" يجيب على استفسارات شباب المصريين المتعلقة بمعادلة شهادتهم

كتب- أسامة علي:

رد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، بالتنسيق بين السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استفسارات عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج حول عدد من الملفات، ومن بينها معادلة شهاداتهم.

وبحسب بيان، تمثلت الإجابات على كافة الاستفسارات للطلاب المشاركين باللقاء والتي تلقاها MEDCE، فيما يلي عبر الرابط التالي:-اضغط هنا

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وحرصه على تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمام أبنائنا الدارسين بالخارج، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا وأن يختاروا الجامعات المعتمدة، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، وأن الإجابات ستنشر على صفحة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.

ويعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE عن استمراره في تلقي كافة الاستفسارات من طلابنا المصريين الدارسين بالخارج وسيتم الإجابة عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عن طريق البريدين الإلكترونين:

‏Farah.wadie@emigration.gov.eg

‏Gina.Saad@emigration.gov.eg​