بيان برلماني عاجل لوزير التعليم بشأن سلامة الوجبات الغذائية

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن سلامة الوجبات المدرسية بأسيوط، مشيرة إلى أنه حدثت حالات إعياء لعدد من الطلاب عقب تناولهم الوجبة المدرسية بالمرحلة الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، كما تم تجميع الوجبات بعد تسليمها بالأمس بقري مركز ساحل سليم بأسيوط بعد ظهور حالات إعياء بعد توزيع الوجبة.

وأشارت النائبة سناء السعيد إلى أن محافظ أسيوط أعلن تشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لفحص واقعة تعرض طلاب بمركزي البداري والقوصية لحالات إعياء عقب تناولهم الوجبة المدرسية، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية مع وقف صرفها بصفة مؤقتة، وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التى يتم توزيعها على طلاب المدارس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم.

جاء ذلك بعد أن تلقى محافظ أسيوط إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد بتلقى بلاغ من رئيس مركز البداري بنقل حوالى 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" فى حالة إعياء إلى مستشفى البداري المركزي وتم إجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى فى حالة جيدة، كما تم الإبلاغ بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزى وتم إجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وكانت النائبة سناء السعيد قد تقدمت قبل أيام بطلب احاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جودة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بالمدارس، مشيرة إلى أنه حدثت حالات تسم لطلاب بمحافظة كفر الشيخ وذلك بعد تناولهم للوجبة المدرسية، وهو ما يعرض حياة أولادنا للخطر.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانا رسميا حول ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة كفر الطايفة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مشيرة الى ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعًا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية للوقوف على سلامتها ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء.