العجز يتفاقم.. مصدر بـ"التعليم": إحالة 50 ألف معلم إلى المعاش عام 2024

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معدل أعمار المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرتفع.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن غالبية المعلمين تخطت أعمارهم الـ٥٠ عامًا؛ خصوصاً معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن العجز يتفاقم سنويًّا بما يتراوح ما بين 25 ألفًا و٣٠ ألف معلم، نظرًا لإحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، وزيادة عدد الطلاب.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم إحالة نحو 50 ألف معلم إلى المعاش في غضون 3 سنوات، خلال عام 2024.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء جديد بشأن الحل الجذري لمشكلة عجز المعلمين بالمدارس.

وقال المصدر إن الوزارة قامت بإجراء حصر جديد لعجز المعلمين في المدارس، بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، موضحًا أنه لأول مرة يتم حصر العجز باسم المادة والمدرسة بكل مرحلة تعليمية مختلفة، على سبيل المثال: "تتم الإشارة إلى أن هناك عجزًا في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة ما في محافظة ما.. وهكذا".

وأضاف المصدر أن حصر العجز هذه المرة مختلف عما سبق، وسيسهل على الحكومة تحديد احتياجات الوزارة في كل مرة تطلب فيها معلمين، مشيرًا إلى أن هذا الحصر لا يعني فتح باب التعيينات في الوقت الحالي.

وبلغ عجز المعلمين بالمدارس، حسب مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، ما يقرب من 324 ألف معلم في جميع المواد.