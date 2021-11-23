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وزير الطيران: انتهاء استعدادات استقبال ضيوف حفل افتتاح "طريق الكباش"

02:02 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، انتهاء مطار الأقصر الدولي من كافة الاستعدادات اللازمة، وذلك لاستقبال ضيوف مصر من الشخصيات المهمة المشاركين في احتفالات افتتاح طريق "الكباش الفرعوني" بعاصمة السياحة العالمية الأقصر، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال المحافظة لهذا الافتتاح العالمي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد غد الخميس، وتتجه أنظار العالم أجمع لمشاهدة حفل الافتتاح.

وأعطى الوزير توجيهاته لجميع فرق العمل، التي تم تشكيلها من إدارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الأرضية وغيرها، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمي، كما وجه الوزير بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر، وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة.

وأكد وزير الطيران أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها، خروج هذا الحدث التاريخى الذي يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك ثلث آثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.

الطيران المدني مطار الأقصر محمد منار طريق الكباش

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