رئيس رواندا: نتطلع لتعظيم فرص التعاون التجاري بين دول الكوميسا

القاهرة- أ ش أ:

أعرب رئيس رواندا بول كاجامي عن تطلعه لتعظيم فرص التعاون التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، مضيفا أن أجندة التكامل الأفريقي سيتم تحقيقها من خلال مواصلة التركيز على الاستقرار في القارة الأفريقية.

وأعرب كاجامي ـ في كلمة له خلال أعمال قمة الكوميسا المنعقدة بالعاصمة الإدارية ـ عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي لتقلده رئاسة الكوميسا، وعن تقديره للجهود التي بذلها رئيس مدغشقر أندريه راجولينا خلال فترة رئاسته للتجمع.

وأضاف أن الكوميسا التزمت بأجندتها في ظل جائحة كورونا، وتواصل تنفيذها لبرامج تيسير التجارة، مشددا على ضرورة تعزيز التعليم الرقمي، موضحا أن بلاده تعمل على تحقيق ذلك وتحاول الوصول إلى نسبة الـ60% من التعليم الرقمي مع حلول عام 2024.

وأكد الحاجة إلى تنفيذ سياسات لخلق منصات بالكوميسا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة لا يمكن تجاهلها.