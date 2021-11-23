مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإعلامية هدى شبانة

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية هدى شبانة كبيرة مذيعات القناه الرابعة التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض .

وقال نقيب الإعلاميين، إن الإعلامية هدى شبانة كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل، حيث التحقت في بداية عملها الإعلامي في الإذاعة المصرية ثم انتقلت بعد ذلك للقناة "الرابعة"

لتقدم نشرات الأخبار اليومية وقدمت العديد من البرامج ومن أهمها ”أول النهار“ والذي كان يرصد أبرز المشكلات في مدن القناة وسيناء. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.