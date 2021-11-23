التنمية المحلية: تنفيذ مبادرة (إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدي الإعاقة) بشارع 9 بالمعادي

كتب- محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، إنه تم بدء تطبيق البروتوكول الموقع مع محافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة (مصر الخير) لتنفيذ مبادرة (إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدي الإعاقة) في 28 شارعًا بمنطقة المعادي في القاهرة؛ لتسهيل السير والحركة لهذه الفئة وممارسة كافة أنشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابي بالمجتمع .

وأضاف شعراوي - في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - أن البداية كانت بتنفيذ 3 إتاحات في شارع 9 بالمعادي بالمواصفات والمقاييس العالمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بذوي الهمم وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

وأوضح أنه تم الاستعانة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة لتحديد الأولويات في اختيار الشوارع التي ستقام بها الإتاحات بعد معاينتها ميدانيًا في حي المعادي، وتم اختيار شارع 9 كأولوية أولى، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا معاينة باقي الشوارع الرئيسية التي سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوي الهمم .

ولفت إلى أن الوزارة من أولى الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الهمم وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدًا لمبدأ المساواة وعدم التميز، مؤكدا حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدي الاعاقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى إصدار توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك متخصص لذوي الهمم في المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، موجهًا العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلًا على متحدي الإعاقة.

ونوه بتنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري لذوي الهمم على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددًا على سرعة تنفيذ البروتوكول في الشوارع المحددة بمنطقة المعادي لتكون نقطة انطلاق ليتم تعميم المبادرة يباقي شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم في الطريق دون إشعار ذوي الهمم بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الهمم.