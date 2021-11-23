حدث ليلًا| قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية.. ووفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

- وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري

توفيت الإعلامية هدى شبانة، منذ قليل، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء فس شارع التحرير بمنطقة الدقس.

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-بقرار من السيسي.. ما هي فئات التعريفة الجمركية التي تعديلها اليوم؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

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-مناشدة جديدة من "الكهرباء" بشأن موجة الطقس السيئ

ناشد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ، مضيفًا أن الوزارة تستقبل بلاغات المواطنين على مدار الساعة لعزل أعمدة الإنارة الغير معزولة حفاظًا على أرواح المواطنين، مضيفًا أن أعمدة الإنارة في بعض الأحيان، نتيجة التعديات التي تحدث عليها، قد تمثل خطورة كبيرة.

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-انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292655 حتى اليوم.

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-ماذا قال الزائرون عن السياحة المصرية أثناء أزمة كورونا؟

كشف هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، عن آراء السائحين والزائرين الوافدين لزيارة مصر عن السياحة المصرية خلال أزمة كورونا، وكيف تعاملت الحكومة مع الأزمة.

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-حالة الطقس.. الأرصاد: 3 ساعات لا يجب النزول فيها إلى الطرق الصحراوية أو الزراعية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شبورة مائية كبيرة تبدأ من اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه على المواطنين عدم النزول إلى الطرق السريعة أو الصحراوية وتلك التي قريبة من المسطحات الخضراء في الفترة ما بين الساعة الخامسة فجرًا والثامنة صباحًا، بسبب كثافة الشبورة المائية.

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-حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد في كافة المحافظات ستنتهي غدًا، مضيفًا: "ستشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وشبورة مائية خفيفة".

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-5 اختلافات بين موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.. تعرف عليها

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي سيقام يوم الخميس المقبل الموافق 25 نوفمبر، على غرار موكب المومياوات الملكية التي لفت أنظار العالم كله، في شهر إبريل الماضي.

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-الأزهر يتبرع بقطعة أرض لإقامة مجمع خدمات حكومية في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

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-اشتراطات جديدة.. تعرف على قرار تنظيم التدريب وجودة الخدمات بالمنشآت الفندقية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

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-غرامة وحبس.. ما التعديلات الجديدة لأحكام قانون العقوبات – مستند

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 150 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

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-البحرين: القبض على عناصر إرهابية مرتبطة بإيران

أفادت السلطات البحرينية بأنها قبضت على "عناصر إرهابية" لم تحدد عددها كانت تخطط "لهجمات إرهابية".

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-برلماني بحريني: سياسات إيران واستهدافها أمن واستقرار دول الخليج تعكس طبيعتها العدائية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب البحريني محمد إبراهيم السيسي البوعينين إن "السياسات الإيرانية اللامسؤولة بتبني نهج الإرهاب وتخريب المنشآت وزعزعة الأمن والسلم، عبر استهدافها المباشر لأمن واستقرار دول الخليج العربي، تعكس الطبيعة العدائية لإيران والفكر الإرهابي وتعزيز انتشاره تحت مسمى تصدير الثورة".

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-آبي أحمد يعلن توجهه إلى ساحة المعارك لقتال قوات تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيجراي، مع تقدام القوات المتمردة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما ذكرت "سبوتنيك" الروسية.

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-مفوضية الانتخابات الليبية: 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية فى ليبيا

‎أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وحتى انتهاء قبول أوراق المرشحين وصل إلى (98) مرشحاً.

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-أسير فلسطيني يعلق إضرابه عن الطعام

علَّق الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 14 ديسمبر.

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