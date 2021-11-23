وفاة الإعلامية هدى شبانة مذيعة التلفزيون المصري

(مصراوي):

توفيت الإعلامية هدى شبانة، منذ قليل، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد المطافي، على أن تتلقى أسرتها العزاء فس شارع التحرير بمنطقة الدقس.

وأعلن عمر محمد، نجل شقيقة المذيعة الراحلة، نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلًا: توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة "هدى شبانة"، وصلاة الجنازة الضهر حاضر غدًا في جامع المطافي والعزاء في 108 شارع التحرير".

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