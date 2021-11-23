​​​مكتبة القاهرة الكبرى تطلق ورش عمل لنشر مفاهيم وسلوكيات "التكيف المناخي"

(أ ش أ):

تطلق مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ورشة عمل للتكيف المناخي، الأربعاء الأول من كل شهر، بمشاركة الشباب المتطوعين من طلاب الجامعات المصرية وبعض الخبراء والمهتمين لمكافحة آثار التغيرات المناخية في مصر، في إطار جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي.

وتتناول ورش العمل، بحسب بيان المكتبة، التدريب على تغيير بعض العادات اليومية التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري، على أن يتولى تدريب وتأهيل الشباب قادة العمل المناخي لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي.

وذكر البيان أن الحد من هذه العادات البسيطة في مجموعها مع الأعداد الضخمة من أنشطة البشر تؤدي للتكيف مع المناخ.

ويأتي دور المكتبة في كبح جماح التغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي أطلقتها الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات استباقية مع الشباب المتطوع في ضوء توجهات القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود بناء القدرات للشباب.