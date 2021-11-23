Masrawy logo white

​​​مكتبة القاهرة الكبرى تطلق ورش عمل لنشر مفاهيم وسلوكيات "التكيف المناخي"

12:16 ص الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
​​​مكتبة القاهرة الكبرى تطلق ورش عمل لنشر مفاهيم وسلوكيات "التكيف المناخي"

مكتبة القاهرة الكبرى

(أ ش أ):

تطلق مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، ورشة عمل للتكيف المناخي، الأربعاء الأول من كل شهر، بمشاركة الشباب المتطوعين من طلاب الجامعات المصرية وبعض الخبراء والمهتمين لمكافحة آثار التغيرات المناخية في مصر، في إطار جهود الدولة المصرية للتكيف المناخي.

وتتناول ورش العمل، بحسب بيان المكتبة، التدريب على تغيير بعض العادات اليومية التي تسبب إطلاق غازات الاحتباس الحراري، على أن يتولى تدريب وتأهيل الشباب قادة العمل المناخي لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي.

وذكر البيان أن الحد من هذه العادات البسيطة في مجموعها مع الأعداد الضخمة من أنشطة البشر تؤدي للتكيف مع المناخ.

ويأتي دور المكتبة في كبح جماح التغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي أطلقتها الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات استباقية مع الشباب المتطوع في ضوء توجهات القيادة السياسية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز جهود بناء القدرات للشباب.

هذا المحتوى من

Asha
مكتبة القاهرة الكبرى ورش عمل المناخ ورشة عمل للتكيف المناخي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |انخفاض جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا