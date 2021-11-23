​​ماذا قال الزائرون عن السياحة المصرية أثناء أزمة كورونا؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، عن آراء السائحين والزائرين الوافدين لزيارة مصر عن السياحة المصرية خلال أزمة كورونا، وكيف تعاملت الحكومة مع الأزمة.

وأكد محيي لمصراوي، أن مصر يعتبر السوق الوحيد في العالم، الذي يحظى بثقة العالم أجمع، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت المرور بالمواطنين من أزمة كورونا بنجاح، وفقا لشهادة الزوار والسائحين بجميع الجنسيات الذين زاروا مصر مؤخرا من دول أمريكا والبرازيل وكندا وروسيا، وجنسيات أخرى.

وقال نقيب المرشدين بجنوب سيناء، إن الزائرين لمصر، أشادوا بدور الحكومة المصرية في المرور بالمصريين من أزمة كوورنا، وعدم تأثر اقتصادها وصمودها أمام دول عظمى تأثرت وانهار اقتصادها أمام الأزمة، كما استطاعت الحكومة الفوز بجميع الدول لزيارة مصر وفقا لشهادة الزائرين أيضا.

وأشار إلى أن الزائرين يسألون عن العاصمة الإدارية الجديدة وماذا يجري فيها، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن مصر استطاعت أن تلفت أنظار العالم وتثبت أنها تنشئ جمهورية جديدة، والجميع في انتظار افتتاحها لزيارتها ووضعها في ضمن برامج الزيارة في السياحة المصرية.

ووجه نقيب المرشدين بجنوب سيناء، رسالة إلى كافة العاملين في القطاع السياحي، قائلا:"تعاملوا مع السائح معاملة إنسانية وكأنه يزورك في بيتك وحاول أن تقدم له كل ما تمتلكه، عشان عند عودته يقول علينا بأن مصر ناس كرماء".

من ناحيته، قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن أزمة كورونا غير المسبوقة عصفت بالسياحة في كل بلاد العالم، قائلا:"ولنا فيها دروس مستفادة كان أهمها ثقة السائح في المقصد السياحي المصري خصوصا البحر الأحمر".

وأشار أبوطالب في تصريحه لمصراوي، إلى تفاعل سائح الأسواق التقليدية المصدرة للسياحة إلى مصر كالألمانية والروسية والرومانية وغيرها وتكبد السائح مشاق السفر غير المباشر في سبيل قضاء إجازة في البحر الأحمر والذي تخطى الأزمة بحكمة إجراءات احترازية محكمة كان أهمها وعي العاملين بالقطاع وتعاونهم مع كل أجهزة الدولة.

وتابع: "جنسيات كثيرة أكدت أن ما قامت به الدولة المصرية في التعامل الأزمة كان أفضل مما قامت به حكوماتهم، لذلك ارتفعت نسبة الإشغال السياحي بالفنادق إلى 75% ومع نقاء الجو والحفاظ على هذه الإجراءات استمر التحسن، والواقع خير دليل.. شايفين وضع مستقر ونسب الإصابة ضئيلة جدا".

وأشار أبو طالب، إلى أن أبرز الجنسيات التي أشادت بدور مصر في المرور بأزمة كورونا بسلام، والحفاظ على القطاع السياحي وتطعيم كافة العاملين فيه هم سائحو "أوكرانيا وروسيا ورومانيا وصربيا وفرنسا".

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعلن خلال مشاركته الأخيرة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة بالعاصمة البريطانية لندن مطلع شهر نوفمبر الجاري، الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المحافظات السياحية، وجار استكمال تطعيم باقي المحافظات.

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