بداية من غدٍ.. السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات بحري
(مصراوي):
أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط بعربات تحيا مصر، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء.
أولًا: خط "طنطا / منوف/ القاهرة" والعكس اعتبارًا من الثلاثاء 23 نوفمبر:
تعديل تركيب قطارات 535/ 544/ 121/ 558 لعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولها الحالية.
ثانيًا: خط "القاهرة / طنطا / الإسكندرية" والعكس اعتبارًا من الأربعاء 24 نوفمبر:
- تعديل تركيب قطار 15 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 35 اكسبريس القاهرة / طنطا لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارًا من يوم الخميس، 25 نوفمبر:
- تعديل تركيب قطار 3 اكسبريس طنطا / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 132 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 31 اكسبريس القاهرة / دمنهور لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارًا من يوم الجمعة 26 نوفمبر:
- تعديل تركيب قطار 2 اكسبريس دمنهور / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
ثالثًا: خط "بنها / ميت غمر" اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 نوفمبر:
- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 819 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.
- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 820 ركاب ميت غمر / بنها لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .
- تعديل تركيب قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .
رابعًا: خط "الجيزة / الوسطى / الفيوم" والعكس اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 نوفمبر:
- تعديل تركيب قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و 130/ 143/ 146/ 153/ 156 عربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .
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