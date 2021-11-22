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بداية من غدٍ.. السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات بحري

11:41 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
بداية من غدٍ.. السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات بحري

هيئة السكة الحديد

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط بعربات تحيا مصر، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء.

أولًا: خط "طنطا / منوف/ القاهرة" والعكس اعتبارًا من الثلاثاء 23 نوفمبر:

تعديل تركيب قطارات 535/ 544/ 121/ 558 لعربات محسنة تحيا مصر وفي نفس جداولها الحالية.

ثانيًا: خط "القاهرة / طنطا / الإسكندرية" والعكس اعتبارًا من الأربعاء 24 نوفمبر:

- تعديل تركيب قطار 15 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 35 اكسبريس القاهرة / طنطا لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارًا من يوم الخميس، 25 نوفمبر:

- تعديل تركيب قطار 3 اكسبريس طنطا / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 132 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

- تعديل تركيب قطار 31 اكسبريس القاهرة / دمنهور لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

اعتبارًا من يوم الجمعة 26 نوفمبر:

- تعديل تركيب قطار 2 اكسبريس دمنهور / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .

ثالثًا: خط "بنها / ميت غمر" اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 نوفمبر:

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 819 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 820 ركاب ميت غمر / بنها لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .

- تعديل تركيب قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .

رابعًا: خط "الجيزة / الوسطى / الفيوم" والعكس اعتبارًا من يوم الأربعاء 24 نوفمبر:

- تعديل تركيب قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و 130/ 143/ 146/ 153/ 156 عربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .

هيئة السكة الحديد عربات تحيا مصر قطار اكسبريس القاهرة تعديل القطارات

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