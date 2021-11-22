بعد 3 سنوات من غرق التجمع.. كيف واجهت القاهرة الجديدة أمطار الشتاء؟ (حلول غير تقليدية)

كتب- محمد عبدالناصر:

"مياه الأمطار تخفي إطارات السيارات المتراصة أمام الفيلات والعمارات" مشهد لم نعتاد عليه قبل 25 أبريل عام 2018 حين غرقت أحياه القاهرة الجديدة في موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسببت في أمطار غزيرة هناك، هذا الأمر لم يكن هين كون القاهرة الجديدة من أحدث المد وأرقاها.

ومنذ 2018، يترقب سكان مدينة القاهرة الجديدة حالة الطقس متسائلين، ماذا ستفعل بنا أمطار الشتاء؟، فغرق القاهرة الجديدة في 2018 لم يكن المرة الأخيرة حيث غرقت في شتاء 2019 ثم مارس 2020.

لمشاهدة صور من غرق القاهرة الجديدة في الأمطار 2018

لكن هذا الشتاء يستعد جهاز القاهرة الجديدة، للتعامل بشكل مختلف مع مياه الأمطار، من حيث تجهيز المعدات وفرق الطوارئ، ومن خلال أيضًا تحديث شبكة الصرف الصحي وتطويرها.

المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء، وآثارها على العديد من المناطق بالمدينة، حيث تم العمل وفقا لخطة شملت حلول تقليدية وآخرى غير تقليدية.

وأضاف غنيم، لمصراوي، أن الحلول التقليدية شملت ازدواج العديد من خطوط الطرد وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الصرف ومحطات الرفع ونقل تصرفات جزء منها لمحطة معالجة الجبل الأصفر، كما تم تطهير بالوعات صرف الأمطار، وصيانة المعدات الموجودة واستخدام معدات جديدة في المحطات، وتوفير مصادر تغذية كهربائية إضافية للروافع لتكون مصدر كهرباء على الأقل، وكذا توفير المولدات والتي تم رفع كفاءتها وتوفير الوقود المطلوب للتشغيل.

وأشار إلى أن المحطات التي شهدت تدعيم هي محطات رفع مركز المدينة وجنوب المستثمرين والشويفات، حيث تم تزويدها بطلمبات ومولدات كهربائية إضافية، بجانب تدعيم خطوط الصرف وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

وأكد غنيم، أنه تم تشكيل فرق طوارئ متمركزة بالمناطق المختلفة بالمدينة للتدخل السريع، لتنفيذ خطة الطوارئ أثناء الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات.

وعن الحلول الغير تقليدية، أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ بيارات الشحن الجوفي للمياه بمناطق متفرقة بالمدينة، والتى وصل عددها إلى 16 بيارة على عمق 8 أمتار وتم تنفيذها بالمناطق المنخفضة من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكد أنه تم تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء، من خلال خفض منسوبها عن الطرق لتكون مكانا لمواجهة مياه الامطار.

لماذا غرقت القاهرة الجديدة ولم تغرق الشيخ زايد؟

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