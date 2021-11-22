​الطقس السيئ.. كيف واجه برلمانيون الأمطار والسيول في دوائرهم؟ صور

(مصراوي):

مرت البلاد، خلال الساعات الماضية، ولا تزال، بموجة من الطقس السيئ ضربت عددًا من المحافظات والمدن؛ مما استلزم معها استعدادات قوية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الموجة المتوقعة.

ومنذ الساعات الأولى للتحذيرات التي أطلقتها الجهات المختصة بشأن الطقس، بدأ موقع "مصراوي" يتجول مع الجهات التنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لرصد دور كل منها في سبيل مواجهة الموجة السيئة للطقس.

جروب واتس آب





في محافظة الإسكندرية وتحديدًا دائرة الرمل، تجول عضو مجلس النواب النائب علي سعد الدسوقي، مع الجهات التنفيذية خلال الساعات الماضية؛ من أجل الاطلاع على مجريات الوضع عقب سقوط الأمطار الغزيرة على المحافظة.

وقال الدسوقي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة وبتعليمات من المحافظ توجد قبل سقوط الأمطار وفي انتشار بكل القطاعات في الشوارع، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل مستمر مع كل الأجهزة المعنية.

وأضاف النائب أن لديه جروب "واتس آب" يجمع جميع أفراد الجهات التنفيذية بالمحافظة؛ خصوصًا الجهات المسؤولة عن عمليات شفط المياه بالشوارع، مشيرًا إلى أنه كان يتم توجيهم أولًا بأول ووفقًا لمناشدات المواطنين.

وأشار الدسوقي إلى أن التعاون والتنسيق كان هو عنوان الأزمة وسيكون هو نفسه خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الجهات التنفيذية والشعبية مسؤولة بشأن أية أزمة طارئة.

ولفت النائب إلى أن هناك مجموعات من الشباب تتعاون معه ومع الجهات التنفيذية خلال الأزمة، منوهًا بأن الجميع يعمل من أجل المواطن واستمرار حالة العمل حتى انتهاء الأزمة.

وأكد الدسوقي أنه ليست لديه أية ملاحظات على أداء الجهات التنفيذية خلال هذه الأزمة؛ لأنها تتعامل بحرفية ووفقاً للإمكانات المتاحة؛ وهو ما يؤكد العمل الجماعي والتنظيمي، مقدمًا الشكر إلى أهالي الإسكندرية على التعاون مع الجميع.

الشرقية خلية نحل





وقال النائب علاء النجار، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، إن الأزمة الراهنة بشأن الطقس السيئ كشفت أن لدينا إمكانات كبيرة لمواجهة الطوارئ؛ ولكن كان ينقصها التنظيم والإدارة.

وأضاف النجار، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن المحافظة تحولت إلى خلية نحل قبل سقوط الأمطار وخلالها وبعدها، مشيراً إلى أن الإدارة الحكيمة الموجودة حالياً في قطاعات المحافظة عملت على تقليل الخسائر.

ولفت النائب إلى أن مصر حالياً تشهد حالة من التقدم في كل المجالات بسبب سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على أن المسؤول الذي لن يعمل سيتم الاستغناء عنه وتعيين مسؤول جديد يكون أكثر قدرة على العطاء؛ مما جعل المسؤول الموجود حاليًّا في موقعه يخشى التقصير؛ لأنه عرف مصيره.

الوضع تحت السيطرة





أكدت عضو مجلس النواب النائبة ليلى أبو إسماعيل، أن الأمور في محافظة الغربية مرت بسلام، وكانت الأوضاع تحت السيطرة، مشيرةً إلى أن الجهات التنفيذية كانت مستعدة قبل الموجة بوقت طويل.

وقالت أبو إسماعيل، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن الأجهزة التنفيذية باتت لديها من الخبرة والكفاءة ما يجعلها تحسن التعامل مع مثل هذه الأزمات، موضحة أنها لم تتلقَّ أي شكاوى من المواطنين بشأن تقصير الجهات خلال أزمة الطقس السيئ.

وأشارت النائبة إلى أن هناك وعيًا لدى مواطني محافظة الغربية بضرورة المساهمة في تحقيق الانضباط بالشارع وكذلك مساعدة الجهات المعنية في إنهاء أية مشكلات طارئة، موضحةً أن الشارع الغرباوي والأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية جاهزة دائمًا لمواجهة أية أزمة طارئة.

ونشر مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية، خريطة للأمطار المتوقعة على محافظات الجمهورية؛ حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين على أنحاء متفرقة من السواحل الشمالية.