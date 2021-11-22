"الزراعة": افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية بمحافظتين

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية، بمحافظتي الجيزة وسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطوير العمل، والتوسع في الخدمات المقدمة للمزارعين، في مجال وقاية النباتات، ومكافحة الآفات الزراعية.

وأوضح مدير المعهد، أنه تم تشغيل معمل تربية طفيل التريكوجراما بالواحات البحرية، بعد دعمه بالأجهزة المطلوبة والأدوات وكافة التجهيزات وتكاليف التربية والإطلاق، لافتًا إلى أنه تم إنجاز هذا العمل والانتهاء منه في وقت قياسي، وافتتحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع عبدالمجيد، أنه تم افتتاح أول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في محطة بحوث شندويل بسوهاج، في إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

