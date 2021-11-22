مكرم والكنيسي وملك إسماعيل.. رموز إعلامية غيبها الموت في 2021

كتب- مينا غالي:

غيب الموت عددًا من الإعلاميين والإذاعيين خلال الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة يدور أغلبها في نطاق الوفاة المرضية.

ويستعرض مصراوي في التقرير التالي أبرز الإعلاميين الذين توفوا مؤخرًا على النحو التالي: