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مكرم والكنيسي وملك إسماعيل.. رموز إعلامية غيبها الموت في 2021

11:01 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
مكرم والكنيسي وملك إسماعيل.. رموز إعلامية غيبها الموت في 2021

رموز إعلامية غيبها الموت في 2021

مكرم والكنيسي وملك إسماعيل.. رموز إعلامية غيبها الموت في 2021

كتب- مينا غالي:

غيب الموت عددًا من الإعلاميين والإذاعيين خلال الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة يدور أغلبها في نطاق الوفاة المرضية.

ويستعرض مصراوي في التقرير التالي أبرز الإعلاميين الذين توفوا مؤخرًا على النحو التالي:

وفاة أسماء مصطفى أسماء مصطفى شيرين الدويك حمدي الكنيسي مكرم محمد أحمد

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