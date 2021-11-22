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حالة الطقس في 6 أيام.. غياب الأمطار وظاهرة مسيطرة صباحًا

10:30 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
حالة الطقس في 6 أيام.. غياب الأمطار وظاهرة مسيطرة صباحًا

الأرصاد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 23 نوفمبر وحتى الأحد 28 نوفمبر 2021.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

الثلاثاء والأربعاء:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الخميس حتى الأحد:

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الأرصاد الطقس درجات الحرارة حالة الطقس في 6 أيام

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