بقرار من السيسي.. ما هي فئات التعريفة الجمركية التي تعديلها اليوم؟

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى: تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: