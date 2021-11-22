5 اختلافات بين موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.. تعرف عليهم

(مصراوي):

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي سيقام يوم الخميس المقبل الموافق 25 نوفمبر، على غرار موكب المومياوات الملكية التي لفت أنظار العالم كله، في شهر إبريل الماضي.

وبمجرد ذكر الاحتفال العالمي بافتتاح طريق الكباش، يتبادر إلى الأذهان موكب المومياوات الملكية، الذي أقيم أبريل الماضي، وفي هذا الإطار نستعرض أبرز الاختلافات بين الحدثين، خاصة أن بينهما فروق شاسعة، في المعنى والغزى من وراء الحدثين وإن اتفقا في الاهتمام الاعلامي العالمي المكثف للحدثين..

1- يأتي افتتاح طريق الكباش احتفالًا بذكرى "عيد الأوبت"، وأشبه بكرنفال ويعد أحد الاحتفالات الخاصة بمدينة طيبة القديمة، وكان البطل الرئيسى لهذا الاحتفال هو الإله آمون، ويرمز الاحتفال إلى استعادة ذكرى الزواج المقدس بين الإله (آمون) والألهة (أمونيت)، وهي التي تمثل الصورة الأنثوية للإله آمون.

وكان يتم الاحتفال بعيد الأوبت، بعد انتهاء موسم الحصاد، فيما يعادل الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر نوفمبر، وفقًا للتقويم الحالي، على عكس نقل المومياوات الملكية الذي يدخل في إطار الاحتفالات الجنائزية.



2- يقام افتتاح طريق الكباش في المواقع الطبيعية للأحداث وكأنه امتداد للعصر الفرعوني الذي كان يقام في مصر القديمة، على عكس موكب المومياوات الذي أقيم بطريقة عصرية تماما تتواكب مع قيمة اثنين من أهم المتاحف المصرية وهما المتحف المصري في التحرير ومتحف الحضارة في الفسطاط.



3- هناك فارق كبير في الاحتفال الموسيقي المصاحب للاحتفاليتين، فقد أقيم الحفل الموسيقي لموكب المومياوات على الهواء مباشرة، بينما سيتم تسجيله في احتفال افتتاح طريق الكباش.



4- قام الموسيقار هشام نزيه بتأليف موسيقى خصيصا لموكب المومياوات الملكية، بينما سيتم الاستعانة بالأشعار المصرية القديمة المسجلة على جدران معابد الأقصر والتي تمت مراجعتها بصورة دقيقة من قبل الأثريين المتخصصين في هذا الشأن، ليتم الاحتفال بعيد مصرى قديم طالما احتفل به المصريون قبل الاف الأعوام.

5- يشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش البالون الطائر وسيتم تصويره بواسطة طائرة "درون"، أثناء إقلاع وهبوط البالون في سماء البر الغربي، وأسطول من الحناطير لتقديم عروض رائعة ومتنوعة، وعدد من المراكب النيلية تحمل بعض اللافتات، لتخرج الاحتفالية بشكل مذهل، وكل هذه الأدوات لم تكن متاحة في احتفالية موكب المومياوات.​