الأزهر: دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله

كتب- محمود مصطفى:

وجّه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسالة دعم لمحاربات السرطان قائلًا: "كل الدعم لأبطال مواجهة السرطان، لا يمكنه أن يحطم العزيمة، أو الأمل، ولا أن ينال من قوة الروح".

وقال مركز الأزهر في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك: "دعم المرضى وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله عزّ وجل، موضحا أنه بالإيمان، والصبر، والتفاؤل، والود، يستطيع الإنسان ومن حوله من الداعمين له أن يتجاوزوا أي محنة؛ مستعينين بصدق اللجوء إلى الله، ويقين التوكل عليه، وإحسان الظن فيه سبحانه".

واستشهد مركز الأزهر بقوله سبحانه وتعالى : {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}. [الشرح: 5، 6]

وبقول سيدنا رسول الله ﷺ: «واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا». [أخرجه أحمد]

وقال ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له». [أخرجه مسلم]

وتابع أنه في قصص المواجهين للسرطان، المُحققين لذاتهم، النافعين لمجتمعهم -رغم آلامه- نماذج مضيئة مُلهمة جديرة بكل احترام وإكبار.