Masrawy logo white

​السياحة والآثار: السماح للصحفيين بتصوير معابد الكرنك والأقصر مجانًا

07:42 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
​السياحة والآثار: السماح للصحفيين بتصوير معابد الكرنك والأقصر مجانًا

معبد الكرنك

(مصراوي):

قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجانًا داخل معابد الكرنك والأقصر، الجمعة 26 نوفمبر، خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهما من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل.

وذلك في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش.​

معبد الكرنك وزارة السياحة تصوير معابد الكرنك الأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. الزمالك 0-1 البنك الأهلي.. هلال يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا