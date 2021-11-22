مؤسسة "أونا" تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

(مصراوي):

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وتتوجه المؤسسة بخالص التعازي لزوجها الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وأسرتها الكريمة والزملاء في مؤسسات الإعلام المصرية كافة: "ألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وكان أبوالعلا، أعلن صباح اليوم وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وقال في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت أسماء تعرضت لأزمة صحية الفترة الأخيرة وأجرت جراحة لإزالة ورم، وفقًا لما أعلنته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".​