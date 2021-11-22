Masrawy logo white

مؤسسة "أونا" تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

06:36 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
مؤسسة "أونا" تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

الإعلامية أسماء مصطفى

(مصراوي):

تنعى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وتتوجه المؤسسة بخالص التعازي لزوجها الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وأسرتها الكريمة والزملاء في مؤسسات الإعلام المصرية كافة: "ألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وكان أبوالعلا، أعلن صباح اليوم وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وقال في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت أسماء تعرضت لأزمة صحية الفترة الأخيرة وأجرت جراحة لإزالة ورم، وفقًا لما أعلنته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".​

الإعلامية أسماء مصطفى جنازة الإعلامية أسماء مصطفى مؤسسة أونا للصحافة والإعلام أيمن أبوالعلا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر الدوري.. الزمالك 0-1 البنك الأهلي.. هلال يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا