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الصحة: انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طلاب الإعدادية بالمجان

06:34 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الصحة: انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طلاب الإعدادية بالمجان

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي، للعام الرابع على التوالي تحت شعار "100 مليون صحة"، بالمجان.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة انطلقت أمس الأحد بجميع المدارس الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم فحص 56 ألفًا و923 طالبًا حتى اليوم، موضحًا أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح "ضاحي" أنه في حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سي"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحي بـ 27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج بالمجان.

وزارة الصحة فيروس سي طلاب الإعدادية السيسي حملة 100 مليون صحة

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