​"بحوث الصحراء": توزيع تقاوي القمح والشعير بالمجان على مزارعي سيوة

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تقرر توزيع تقاوي القمح والشعير بالمجان على مزارعي واحة سيوة، بالتعاون مع الإدارة الزراعية بسيوة.

وقال "زغلول" في تصريحات صحفية اليوم، إن ذلك يأتي في ظل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمركز بحوث الصحراء بدعم التنمية الزراعية بمختلف المناطق داخل المحطات البحثية بالمحافظات باستمرار وتكثيف جهود دعم التنمية الزراعية المستدامة بواحة سيوة بمحافظة مطروح وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي المنطقة والمشروعات التنمية بالمنطقة.

وأضاف أنه تم توزيع خمسة أطنان تقاوي قمح و1.5 طن من تقاوي الشعير، مشيرًا إلى أن المساحة المستهدفة للزراعة بالمحصول تصل إلى 108 أفدنة.

وأوضح زغلول أنه تم اختيار تقاوي القمح والشعير من الأصناف المتميزة بالإنتاجية العالية، كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والإجهادات البيئية، مضيفًا أنه تم اختيار هذه الأصناف لتميزها بالإنتاجية العالية والأقل استهلاكًا للمياه وتحملا لظروف الجفاف، والاستفادة بكميات الأمطار التي تسقط على المنطقة خلال موسم زراعة الشعير، بما ينعكس على توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في واحة سيوة.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن وزير الزراعة وجه بإعداد الدراسات الخاصة لتوفير أصناف وسلالات من مختلف المحاصيل الزراعية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث تم اختيار أصناف محتملة للظروف البيئية، ومقاومة للصدأ، الذي يعد من أخطر الأمراض التى تصيب القمح.

وأشار زغلول إلى ضرورة الاستفادة والاستغلال الامثل لمياه الأمطار، خاصة مع بدء موسم الأمطار لتوزيع كميات الشعير وبالمجان على مواطني المحافظات الحدودية، بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية للسيد القصير وزير الزراعة وخالد شعيب محافظ مطروح ساهمت في توفير كل الإمكانيات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بمحافظة مطروح، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة سيوة ونائبه لما يقدمانه من دعم وتوفير الإمكانات لمساعدة مركز بحوث الصحراء لتنفيذ خططه التنموية بواحة سيوة.

وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية محصول القمح والشعير وأهم المعاملات الزراعية قبل وبعد الزراعة للوصول لأفضل إنتاجية للفدان، مؤكدًا تقديم الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية وقوافل التوعية التابعة للمحطة البحثية في واحة سيوة.