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الجيزة: ضبط سنترين دروس ورفع 110 حالات إشغال في حي شمال

05:51 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة شن حملاتها بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

وبحسب بيان اليوم، شن حي شمال الجيزة، حملة بقطاع المنيرة الشرقية شملت شوارع "العامل الأول ومنطقة أرض الجمعية والغيط، أسفرت عن ضبط 2 سنتر للدروس الخصوصية يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه تم خلال الحملة إزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشارع عمر بن العاص ورفع عدد 110 حالة إشغال متنوعة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام .

محافظة الجيزة الإشغالات المظاهر العشوائية أحمد راشد

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