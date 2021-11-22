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"القومي للإعاقة" ينظم ورشة للتدريب على مهارات العمل الحر

05:42 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
"القومي للإعاقة" ينظم ورشة للتدريب على مهارات العمل الحر

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

(أ ش أ):

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول "تنمية مهارات العمل الحر"، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وذكر المجلس - في بيان صحفي - أن الورشة تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتستهدف تدريب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة على فكرة تنمية مهارات العمل الحر وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريبهم على كيفية تحديد فكرة مشروع والبدء في تنفيذه.

وأوضح أن الورشة تركز على تنمية المهارات الريادية وأساليب توليد أفكار مشروعات صغيرة ليتحول بعدها الشخص لرائد أعمال، وآليات تقييم فكرة المشروع الحر، وتعريف المتدربين بفكرة آلية إعداد خطة وقنوات التسويق ، ودراسة السوق ، ومفهوم التجزئة والمنافسين، ورأس المال المطلوب للعمل الحر ومصادر التمويل وآليات التخطيط للربح، والشكل القانونى للمشروع وكيفية الحصول على الامتياز التجارى.

هذا المحتوى من

Asha
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ورشة تدريبية تنمية مهارات العمل الحر مؤسسة هانس زايدل الألمانية

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