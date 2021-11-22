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​الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحري والدلتا

05:30 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
​الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على الوجه البحري والدلتا

الطقس

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا والسواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي بعد أن شهدت محافظة الإسكندرية اليوم أمطارًا متفاوتة الشدة، بعد أن أشارت صور الأقمار الصناعية إلى بداية التحسن الأجواء هناك.

وتابعت الهيئة، أنه لازالت السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تؤثر على مناطق من البحيرة، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون أقل حدة.

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