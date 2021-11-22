مياه القاهرة تكشف حقيقة انقطاع الخدمة في مصر الجديدة وعين شمس

(مصراوي):

نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما تداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق مصر الجديدة وعين شمس، مؤكدة أنه أمر عاري تمامًا من الصحة.

وأضافت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد بيانات بأي انقطاعات للمياه في هذه المناطق، مضيفة أن ما نشر من صور تنتسب لإحدى المواقع المهمة والشهيرة هي صورة قديمة نشرت بتاريخ 24 أغسطس الماضي، وأعاد نشرها أحد مروجوا الشائعات.

وتباعت الشركة: "رجاء من العملاء تحري الدقة والرجوع إلى الصفحة الرسمية على فيسبوك الخاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة، فهي المنوط بالنشر لكافة بيانات بالشركة وإعلانات قطع المياه الخاصة بالشركة".