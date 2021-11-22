رئيس "الصوت والضوء": خطة للتطوير بتكلفة 311 مليون جنيه

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر اللجنة بشأن عدم تطوير وتحديث الصوتيات والمؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة لتطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع وقال: منذ إنشاء الصوت والضوء على سفح الأهرامات عام 1961 وماله من تأثير سياحي كبير وتوثيق للتاريخ المصري القديم لم يتم تطويره ولا تطوير أدواته وبه جهاز "بروجيكتور" ليزر واحد، ورغم إعلان الحكومة تطويره لم يتم التطوير حتى الآن.

ورد محمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء شركة مصر للصوت والضوء على الاقتراح وقال: بالفعل العروض الحالية للصوت لا تتناسب مع حضارة ومكانة مصر.

وأضاف: نظرا لارتفاع تكلفة العروض، قامت شركة الصوت والضوء ووزارة قطاع الأعمال بعمل مزايدة للشركات وفازت بها شركة أوراسكوم وتم التعاقد للمساهمة في التطوير والتجديد وتحديث عروض الصوت والضوء مع بتكلفة تطوير تصل إلى 311 مليون جنيه تشمل تطوير منطقة الصوت والضوء وتطوير منطقة الخدمات بالأهرامات.

وأضاف عبد العزيز، حجم الأرباح وصل قبل التعاقد مع شركة أوراسكوم إلى 22 مليون وبعد الشراكة مع أوراسكوم تحصل شركة الصوت والضوء على 37 مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه يتم خلال التطوير استخدام التكنولوجيا واستخدام السيارات الكهرباء بالمنطقة الأثرية وتطوير العروض وعمل عروض جديدة منها عروض عن طريق العائلة المقدسة في مصر وعرض عن تاريخ الإسكندرية، كما يتم إنشاء مدينة للصوت والضوء بالغردقة وعمل عروض تستخدم أحدث التكنولوجيا للاستفادة بأعداد السائحين الموجودة هناك.

وأوضح رئيس شركة الصوت والضوء: يتم عرض جديد للواقع الافتراضي عن الغوص وأعماق البحر باستخدام نظارات الواقع الافتراضي وباستخدام أحدث تكنولوجيا للعروض بالصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية وتتواصل عمليات التطوير.