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الطقس غدا.. بيان من الأرصاد وهذا موقف الأمطار

04:29 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الطقس غدا.. بيان من الأرصاد وهذا موقف الأمطار

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يسود نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولم يشر بيان الأرصاد بشأن طقس الغد إلى وجود أي أمطار على مختلف المناطق.

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الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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