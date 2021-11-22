"اقتصادية الشيوخ": قانون ضريبة الدمغة يُطبق على المتعاملين بالبورصة في حالة الربح أو الخسارة

كتب- نشأت علي:

قال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن قانون الأرباح الرأسمالية الذي صدر منذ 2014، تم تأجيل تطبيقه لمدة 7 سنوات، مشيرًا إلى وجود عدد من المشكلات التي ظهرت بعد صدور القانون أدت إلى تأجيل التطبيق.

وأشار سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إلى أن قانون ضريبة الدمغة على الأرباح يتم تطبيقه على المتعاملين في البورصىة، سواء حقق المتعامل أرباحًا أم لم يحقق.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، أن هذا كان إجراء في إطار انتقالي لحين النظر في هذه المسألة.

ولفت سري الدين إلى بحث هذه المشكلة مع اقتراب تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية من أول العام المقبل، والتحصيل من مارس 2023، لافتًا إلى أن تأجيل القانون كان لحماية تعاملات البورصة باعتبارها البوابة الشرعية لزيادة الاستثمار المباشر وزيادة رؤوس الأموال وبوابة دخول شركات جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية في المصانع.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: "في إطار قناعتنا بدور مجلس الشيوخ دعينا الجهات المعنية لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة ناقشنا فيها الدور الأساسي والعمل تحقيق المصلحة العامة".

وأشار سري الدين إلى التوافق على تشكيل لجنة مشتركة بين جميع الأطراف والتوافق على إجراءات معينة لتطبيقها، قائلًا: "لا يقتصر الأمر على مسألة تطبيق الضريبة ولكن يكون أكثر شمولًا لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذه المسألة".