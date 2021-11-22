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"الشيوخ" يوافق على نص المادة الأولى من مشروع "حقوق المسنين".. ويرفض اقتراحًا بشأنه

04:18 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
"الشيوخ" يوافق على نص المادة الأولى من مشروع "حقوق المسنين".. ويرفض اقتراحًا بشأنه

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الأولى من مشروع قانون حماية حقوق المسنين.

وتقول المادة التي وافق عليها المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، "إن القانون يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من عضو مجلس الشيوخ محمد فريد، الذي طالب بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة الذي نص على التمتع بالحقوق على قدم المساواة دون تمييز، واعترض على ما اعتبره إسهابًا في الحقوق التي سيرد ذكرها في ما بعد في نصوص القانون.

مجلس الشيوخ قانون حماية حقوق المسنين حقوق المسنين

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