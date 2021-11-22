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"الشيوخ" يناقش تقرير "المالية" بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة

04:15 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
"الشيوخ" يناقش تقرير "المالية" بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن اقتراحين برغبة مقدمين من النائبَين ياسر زكي وأحمد سمير بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

واختارت اللجنة النائب أحمد جلال أبو الدهب مقرر للجنة، لاستعراض التقرير الآن على المجلس بحضور ممثلين لوزارة المالية ومصلحة الضرائب وهيئة الرقابة المالية

مجلس الشيوخ إصلاح الهيكل الضريبي البورصة

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