بحضور سياسيين وإعلاميين.. تشييع جنازة الإعلامية أسماء مصطفى - صور

وزير التنمية المحلية: لن نسمح بالبناء مرة أخرى في هذه المناطق بأسوان

كتب- مينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

شيعت منذ قليل، جنازة الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، والتي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أقاربها وشقيقاتها وزملائها في المهنة.

وتم تشييع جنازة الإعلامية الراحلة بالساحة الخارجية من المسجد، حيث تقدم الجنازة زوجها النائب أيمن أبوالعلا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين من زملاء أسماء مصطفى، الذين بكوا عليها أثناء تشييع الجنازة.

وعقب انتهاء الجنازة، تم نقل الجثمان إلى سيارة إسعاف لنقلها إلى مثواها الأخير للدفن بمقابر العائلة.

وكان قد أعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تشييع جنازة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، والتي توفيت منذ قليل، بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة أكتوبر، وان العزاء سيكون غدا الثلاثاء في مسجد الشرطة أكتوبر .

وأعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".