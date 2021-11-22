الجيزة: إغلاق سناتر تعليمية وتأمين شبكة الإنارة والأعمدة الكهربائية بالعجوزة

وزير التنمية المحلية: لن نسمح بالبناء مرة أخرى في هذه المناطق بأسوان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة، غلق 2 سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، وحملات إشغالات ونظافة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة وتأمين الأعمدة الكهربائية، وكابلات الإنارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبناء على تعليمات اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

وقالت المحافظة، إن حي العجوزة، شن حملات اشغالات صباحية ومسائية وليلية بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء لضبط الشارع ورفع كافة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية.

وأضافت محافظة الجيزة، أن تلك الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بعقار بشارع جزيرة العرب وكلبشة سيارات منتظرة على الأرصفة بشارع السودان وشارع أحمد عرابي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة بشارع سوريا وشارع لبنان وشارع ٢٦ يوليو.

كما شملت حملات أرض اللواء، شارع الطريق الأبيض وشارع شمال المحور وشارع حسن حجازي وشارع محمد ابو سريع، أسفرت عن مصادرة محتويات لعدد (٢) سنتر تعليمي بشارع أشرف السباعي.

كما تم تأمين أعمدة الإنارة، وغلق أبواب الأعمدة بشارع سوريا وميدان البصرة، كما تم رفع كفاءة شبكة الإنارة بشارع نوال من خلال مد مواسير بلاستيك تضامنا مع أعمال التطوير، كما تم تركيب كشافات موجهة بسلالم ميت عقبة، بجانب عمل صيانة دورية لكشافات أعمدة الإنارة بشارع جامعة الدول العربية.

كما تم كنس وتجريد ورفع مخلفات أتربة وتراكمات قمامة بشارع يمين وشمال المحور بأرض اللواء وكوبري مزلقان أرض اللواء وعدة شوارع أخرى.