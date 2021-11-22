وزير التنمية المحلية: لن نسمح بالبناء مرة أخرى في هذه المناطق بأسوان

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة أسوان، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وتابع شعراوي، خلال الزيارة، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

شارك في الجولة الدكتورة غادة أبوزيد، نائبة المحافظ، والدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء أشرف عطية بعض المنازل المتضررة من السيول في قرية غرب أسوان.

وقد وجه وزير التنمية المحلية بالعمل بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيرا إلى المتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القرى التي تعرضت فيها المنازل الانهيار الكلي أو الجزئي.

كما تابع اللواء محمود شعراوي مع اللواء أشرف عطية جهود المحافظة لإيواء الأسر المتضررة من السيول من خلال تجهيز الوحدات السكنية لهم بحي السلام وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والخدمات الأساسية واليومية لهم، وإجراءات توزيع المساعدات العينية والمالية على المتضررين.

وقال اللواء أشرف عطية إن المحافظة جهزت الوحدات السكنية اللازمة بحي السلام بمنطقة العلاقي لتسكين الأسر المتضررة من تداعيات السيول وتجهيز تلك الوحدات بالاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم السماح بإعادة إنشاء أي منازل في مخرات السيول، لافتا إلى تشكيل اللجنة التي وجه اللواء محمود شعراوي بتشكيلها خلال الزيارة الماضية لمتابعة هذا الملف وضبط آلية صرف المساعدات العينية والمالية وضمان وصول الدعم للأسر المتضررة.

وعقب ذلك أجرى الوزير والمحافظ جولة ميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها في مركز إدفو في برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تتضمن المحافظة 3 مراكز هي نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو والتي تشمل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 ونجعا وعزبة وإجمالي المشروعات المنفذة بأسوان حوالي 722 مشروعا وبتكلفة 14 مليارا و69 مليون جنيه.

وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء أشرف عطية بعض الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات الجاري إنشاؤها في عدد من القرى التابعة لمركز إدفو.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان إلى شرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ هذه المشروعات حول معدلات تنفيذ المشروعات، حيث وصلت نسب التنفيذ فيما يخص الأعمال الإنشائية في بعضها إلى حوالي 100% وهناك البعض الآخر 70% وباقي المشروعات بنسب متفاوتة.

ووجه اللواء محمود شعراوي بضرورة الالتزام الكامل بالبرامج التنفيذية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات لسرعة دخولها الخدمة واستفادة المواطنين بالقرى المستهدفة بمشروعات حياة كريمة والتي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين وخاصة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الأساسية، كما طالب وزير التنمية المحلية بالعمل على حل أي عقبات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة لحل أي مشكلة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه يقوم بجولات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع لضمان حل أي مشكلات أو عقبات تواجه التنفيذ، لافتا إلى أن المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة تشمل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وإنشاء الكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية.