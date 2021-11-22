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نربي الأولاد على التعلم وليس التعود.. شوقي: لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد

03:05 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
نربي الأولاد على التعلم وليس التعود.. شوقي: لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا جديدا بشأن نظام التعليم الجديد.

وقال شوقي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الاثنين:"لا توجد "نماذج استرشادية" في نظام التعليم الجديد لأننا "نربى الطلاب على التعلم، وليس التعود على أنماط امتحانية مثل الماضي".

وتابع:"امتحانات الشهر هي في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم، مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة، نُعًلِم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون".

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