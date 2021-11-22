نربي الأولاد على التعلم وليس التعود.. شوقي: لا توجد نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد
كتب - محمود مصطفى:
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا جديدا بشأن نظام التعليم الجديد.
وقال شوقي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الاثنين:"لا توجد "نماذج استرشادية" في نظام التعليم الجديد لأننا "نربى الطلاب على التعلم، وليس التعود على أنماط امتحانية مثل الماضي".
وتابع:"امتحانات الشهر هي في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم، مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة، نُعًلِم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون".
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