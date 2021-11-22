كتب - محمود مصطفى:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، سلمى الزرقا بعد صراع لعدة سنوات مع مرض السرطان.

وكتبت سلمى على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس الماضي،:"ادعولي أرجوكم، من فضلكم ادعوا لي أنا في حالة خطيرة جدا".

وأصيبت سلمى الزرقا بمرض سرطان العظام منذ 6 أعوام، وتسبب ببتر ذراعها، فاستعاضت عنها بذراع صناعية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، بعد صلاة العصر اليوم، بجامع المواساة والدفنة بالمنارة آخر باب، بمحافظة الإسكندرية، ويقام العزاء، غدا، بجامع الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب.

وأصيبت سلمى بمرض سرطان العظام منذ نحو 6 أعوام مما تسبب في بتر ذراعها، ومنذ نحو 10 أشهر انتكست حالتها بعد مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام، لكن القدر كان أسرع بوفاتها.

وكان من أشهر محاربة السرطان لمتابعيها حتى تعطيهم الأمل "أحارب من أجل حياتي".. وقالت بعد عملية البتر أن مرض سرطان العظام لم يقدر على هزيمتها ولا فقد ذراعها وأصرت بعدها بأن تنهي الماجستير وحرصت على أن تتعلم الكتابة باستخدام اليد اليسرى لكي تناقش الدكتوراه.

وأعربت سلمى، من خلال هذا المنشور الأخير، عن حزنها بأنها لم تتمكن من حضور حفل التخرج الخاص باستلام شهادة درجة الماجستير التى ظلت تعمل عليها لمدة 6 سنوات.