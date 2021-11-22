بركلات الترجيح.. "النقل" تخطف بطولة دوري الوزارات من وزارة الدفاع -صور

كتب- مصراوي:

تمكن فريق كرة القدم الخماسي، بوزارة النقل، من تحقيق لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في نسختها الثانية، بعد الفوز على نظيره فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4- 2.

وصل فريق وزارة النقل إلى المباراة النهائية بعد الفوز في ثلاث مباريات في الدور التمهيدي، ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدور نصف النهائي، حتى تمكن من تحقيق اللقب تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،و إشراف العميد حسام السيسي، وكيل وزارة النقل.

وحقق فريق وزارة البترول المركز الثالث من البطولة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاء دوري الوزارات لكرة القدم الخماسية، في نسخته الثانية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باشتراك جميع الوزارات ومجلس الوزراء.

حضر المباراة النهائية كل من: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد شكري، رئيس جهاز الرياضة.