Masrawy logo white

رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنشطة الهيئة

02:04 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنشطة الهيئة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة.

في بداية اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك، وسيتم اصطحاب أكثر من 20 رجل أعمال ومستثمر، مستعرضاً في السياق ذاته نتائج زيارة رئيسة تنزانيا الأخيرة إلى مصر.

على صعيد متصل، لفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التجهيزات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري-المجري، وذلك بالتنسيق مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج عدد من اللقاءات والمقابلات مع المستثمرين ومسئولي الشركات في إطار جذب الاستثمارات. ​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصف الرابع الابتدائي.. التعليم تعلن تفاصيل اختبار شهري أكتوبر ونوفمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا