مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية أسماء مصطفى

كتب مينا غالي

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية اسماء مصطفى كانت دمثة الخلق وعرف عنها الإخلاص والتفاني في العمل حيث كانت تقدم برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز وهي زوجة الزميل النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب.

وقال نقيب الإعلاميين: رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.