بالصور.. مجلة علاء الدين تحتفل بعيد الطفولة وتكرّم هاني شنودة وسماح أبو بكر

كتب- مينا غالي:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

نظمت مجلة علاء الدين، احتفالا بعيد الطفولة اليوم الاثنين، على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.

وشارك في الاحتفالية التي نظمتها المجلة، الموسيقار الكبير هاني شنودة والفنان محمد فهيم والكاتبة سماح أبوبكر عزت، حيث تم تكريمهم لإسهاماتهم المتميزة فى مجالات الإبداع للطفل في الموسيقى والتمثيل والكتابة.

وشارك في الحفل أكثر من 400 طفل من دور الأيتام والأطفال ذوى الهمم والقدرات الخاصة سيشاركون في إطار دورها الاجتماعي لأطفال مصر، بالإضافة إلى طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

وقدم الفنان هانى شنودة فقرة موسيقية خاصة لأطفال مصر، ومعه عدد من المطربين الشباب، وكذلك الفنان محمد فهيم، بالإضافة إلى الفقرات التى تم تقديمها للأطفال مثل الساحر والبلياتشو والتنورة واستعراضات للمدارس المشاركة ومنها أوبريت "يالا نحلم" و"أحلف بسماها".

كما شهد الحفل إجراء سحب على عدد كبير من الجوائز بين الأطفال المشاركين منها 20 ساعة قيمة من الماركات الشهيرة بالإضافة إلى الهدايا الأخرى.

وسلم الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، التكريمات للفنان هاني شنودة والكاتبة سماح أبو بكر، وكذلك للأطفال المشاركين في الحفل.

وتوجه الزناتي بالشكر لكافة شركاء المجلة، مؤكدًا أن لهم دورًا كبيرًا في دعم نجاح المجلة ووصلولها لتلك المكانة التي ساهمت في نفاذ كافة أعدادها من السوق طوال الفترة الماضية.