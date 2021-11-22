ذهب مصر السائل.. حديقة الأورمان تستعد لتنظيم مهرجان العسل بعد غدٍ -صور

كتب- أحمد مسعد:

تستعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لإطلاق مهرجان العسل المصري، بعد غدٍ الأربعاء في دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل"، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وافق على إقامة المهرجان بحديقة الأورمان، الذي يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلًا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، والبنوك، والمؤسسات العالمية المتخصصة، والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وقال د.علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن وزير الزراعة وجّه كل القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كل جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها، مع تسهيل كل إجراءات تصدير العسل المصري إلى الخارج؛ خصوصًا أنه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وأضاف عزوز أن مهرجان عسل النحل الذي تستضيفه حديقة الأورمان كل عام، يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني والتشجيع على ذلك، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

وكان فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، كان قد أعلن في وقت سابق أن هناك نحو 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل، وأشار إلى أن قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر نحو 2 مليون خلية نحل تنتج نحو 20 ألف طن عسل للسوق المحلية وتصدير نحو 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.