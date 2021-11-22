"الزراعة": جهاز مشروعات التنمية يوزع الشعير بالمجان وينظم قوافل بيطرية بمطروح -صور

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح تتنوع أنشطته ما بين توفير خدمات شاملة، بالإضافة إلى التوسع الزراعي بتنفيذ أنشطة تطوير وتنمية الوديان من خلال (إنشاء سدود- تطهير آبار روماني- إنشاء آبار نشو) تساعد على استقرار الأسر بالتجمعات وزيادة الدخل في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني.

يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بتقديم الدعم المستمر لتنمية المناطق الحدودية والصحراوية وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتنفيذًا لخطة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بدفع مراحل التنمية الزراعية الشاملة النابعة من احتياجات التجمعات البدوية؛ حيث يعمل الجهاز على وصول الدعم للمشاركين بأنشطة المشروع حتى الامتداد الجنوبي من التجمعات البدوية بعمق يصل إلى 70 كم بمناطق العمل (غرب- شرق) مطروح بمراكز (سيدي براني- السلوم- رأس الحكمة)؛ حيث يقوم الجهاز بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان وكذلك تحصين وعلاج الأغنام البرقي بالمجان.

وأضاف حزين، في بيان له اليوم الإثنين، أن الجهاز يعتمد في تنفيذ خطة العمل على تقديم الدعم والتدخلات وفقًا للاحتياجات الفعلية مع توفيرها بالوقت المناسب؛ ولذلك قام الجهاز بتوفير تقاوي شعير صنف جيزة 126 بكمية (40) طن معتمد من الوزارة بالمجان، ويناسب المقننات المائية بالتجمعات لزراعة مساحة 1333 فدانًا بمناطق العمل داخل الوديان والمساحات المخصصة لزراعة الشعير بعد رصد بداية الأمطار الموسمية وبكمية تساعد على الزراعة في الربع الأخير من شهر نوفمبر 2021، وبذلك وصلت كمية تقاوي الشعير التي تم توزيعها من بداية المشروع إلى 180 "تقاوي شعير وقمح" تم توزيعها بالمجان .

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة: كذلك يهدف الجهاز للحفاظ على السلالة المحلية من الأغنام (البرقي) من خلال تقديم الدعم للمربين بالمجان، حيث بدأت القافلة البيطرية الأولى التي توفر تحصينات لعدد (15) ألف رأس أغنام ضمن خطة المشروع لتوفير تحصينات ضد "الحمى القلاعية- الوادي المتصدع" بمناطق غرب مطروح، ومن المستهدف تنفيذ عدد (3) قافلة خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر بالتجمعات الجنوبية من منطقتي (براني- السلوم)، وكذلك تم توفير الأدوية البيطرية؛ حيث وفر الجهاز عشرين صنفًا من العلاجات المطلوبة لصرفها بالمجان للحالات المصابة بعد الكشف من قبل الطبيب البيطري تخفيفًا على المربين ومن المستهدف علاج عدد 10 آلاف رأس. ووصلت عدد الرؤوس التي تم علاجها وتحصينها إلى 280.000 رأس أغنام منذ بداية عمل المشروع.